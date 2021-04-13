Darp ettikleri kişiyi hastane önüne attılar

AYDIN'DA kaçırdıkları kişiyi darbedip minibüsle hastane önüne bırakan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Çine'de yaşayan Ali Demir, husumetli olduğu kişilerce kaçırılıp darbedildi. Cep telefonu ve parası gasp edilen Demir, öldüresiye dövüldükten sonra minibüsle hastane önüne bırakıldı. Polis, Demir'i minibüsten atan E.K'yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ağır yaralanan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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