Haberler Aydın Aydın'da 18 yıllık sır cinayet! Bu detay sayesinde çözüldü

Aydın'da 18 yıllık sır cinayet! Bu detay sayesinde çözüldü

Aydın'da, 2003'te elleri ve ayaklarının bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen'in katil zanlısı, adli emanette bulunan ve maktulün de kanının olduğu havlu üzerinde yapılan yeni DNA incelemesi sonucu tespit edildi. Halen başka bir cinayet davasından tutuklu olan zanlının, 2003'te yaşanan olaya ilişkin ifadesine başvurulduğu ancak o dönem delil yetersizliği nedeniyle hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi. Öldürülen Emine Akkesen'in oğlu Mert Akkesen, "Annemin şu an mezarında rahat ettiğini düşünüyorum" dedi.

14.04.2021, 13:39