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Haberler Aydın Kuşadası'nda ölü denizanaları sahile vurdu! Uzmanlardan 'dokunmayın' uyarısı

'nda ölü denizanaları sahile vurdu! Uzmanlardan 'dokunmayın' uyarısı

'ın ilçesinde sahile mor renkli ölü denizanaları vurdu. Yetkililer tarafından denizanalarından alınan örnekler incelenmesi için ’ne gönderilirken, (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “’nde rastladığımız ve türüne ait olduğunu tahmin ettiğimiz bu tür çok zehirli değil. Ancak yine de görenlerin elleriyle dokunmaması gerekiyor” dedi.

Kuşadası'nda ölü denizanaları sahile vurdu! Uzmanlardan 'dokunmayın' uyarısı

15.04.2021, 21:37

Kuşadası'nda; kıyıya ölü halde vuran birçok denizanası bulundu. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, Kadınlar Denizi ve Sahil Siteleri v kıyılarında inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, mor renkli olan denizanalarından örnekler alınarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

Denizanalarının çok zehirli olmayan Aequorea Forskalea türüne ait olduğunu tahmin ediliyor. Kuşadası kıyılarına geçtiğimiz yıl nisan ayında da Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak da bilinen ölü zehirli denizanaları vurmuştu.Son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak Kuşadası kıyılarında farklı türlerdeki denizanalarının yoğun olarak görülemeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır.

Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve can acıtabilir. Böyle bir durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Özellikle caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağaları denizanalarını tüketerek çoğalmalarını önlemektedir. Ancak son yıllarda denizlere atılan naylon poşetleri denizanası sanarak yedikleri için birçok caretta yaşamını kaybediyor. Bu da denizlerde, denizanalarının çoğalmasına neden oluyor" diye konuştu.

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