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Haberler Aydın Yunan Sahil Güvenlik ekipleri botlarını patlattı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri botlarını patlattı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinde, ’ın ’na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik askerleri göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri botlarını patlattı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

15.04.2021, 12:50

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılarak Türk karasularına itildi. Göçmenlerin yardımına Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot koştu.

Kurtarılan 34 düzensiz göçmen Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik askerleri göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

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