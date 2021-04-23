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Haberler Aydın Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

'da devrildi: 1 ölü,1 yaralı

’ın İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrildi Direksiyon kısmında sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yan koltukta oturan yaralandı.

Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

23.04.2021, 09:02

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Olcay Tumanga idaresindeki 09 ADK 416 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan sürücü Olcay Tumanga hayatını kaybetti. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



Hayatını kaybeden sürücü Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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