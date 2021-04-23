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Haberler Aydın Kamyonun altında kalan Aydınlı solist can verdi

Kamyonun altında kalan Aydınlı solist can verdi

Kamyonun altında kalan Aydınlı solist can verdi

23.4.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde motosikletiyle kamyonetin altında kalan solist Özcan Gökçe (38), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, İtalyan Köprü Kavşağı'nda meydana geldi.

İLÇEDE düğün ve organizasyonlarda solistlik yapan Özcan Gökçe, motosikletle kavşaktan dönüş yaptığı esnada, Mehmet S. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Gökçe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gökçe'nin acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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