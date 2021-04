Hayatını zehir ettiği Büşra’nın canını da aldı

AYDIN'DA polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'yı (28) otomobilinde kurşun yağmuruna tutarak öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı ağır yaralayan polis memuru Suat Teke'nin (27) yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında hareketli anlar yaşandı. Hatice Büşra Çetinkaya'nın kuzeni Pelin S, cinayetten önce yaşanan süreci mahkemede anlattı.

'ŞANTAJLARINA BOYUN EĞDİM'

CİNAYETİN seyrini değiştiren ifadeler kullanan Pelin S, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli cinayet zanlısı Suat Teke'nin birlikte olduğu süre boyunca Hatice'ye hayatı zehir ettiğini belirterek, "Sistemden girip benim de bir olayımı öğrenmiş. Bu olay nedeniyle Suat'ın şantaj ve tehditlerine boyun eğmek zorunda kaldım. Nasıl oluyorsa o her şeyi biliyor, her şeye ulaşıyordu" dedi. SANIK Suat Teke ise savunmasında tanığın Hatice Çetinkaya'yı her yerden dinlediği şeklindeki ifadesini reddetti.

Aydın'a cinayet işlemek için gelmediğini belirten Teke, "Hatice'nin annesi alaycı bir tavır takıp hakaret etti. Ben de kendimi kaybettim. Bende büyük bir infial oluştu. Başına gelen olaylardan sonra ben büyük fedakarlık yapmıştım. Hatice Büşra'yı ayrılığını hazmedemediğim için öldürdüğüm söylendi. Oysa o bana 'ben evleneceğim' deyince ona 'umarım hayatına aldığın insan benden daha iyi olur' dedim. Bir kadın bana 'hayır' deme hakkını daha rahat nasıl kullanabilirdi. Böyle bir şey yapacak olsam, başka erkekle onu gördüğümde yapardım" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE