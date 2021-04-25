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Haberler Aydın Nazilli’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

’ın ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli’de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi
İHA

25.04.2021, 09:00

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.G. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer M. E. ve A. T. isimli 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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