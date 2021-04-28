  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı

Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı

’ın ilçesinde markette başlayan tartışma sokağa taştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı tartıştığı adamın sırtına sapladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan bu kez yaraladığı adamın akrabaları tarafından darp edildi.

Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı
İHA

28.04.2021, 18:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 18:56

Olay, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakim T. ile Muhammed Y. isimli şahıslar markette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Y., yanında bulundurduğu bıçakla Hakim T.'yi sırtından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtından bıçaklanan Hakim T.'yi hastaneye kaldırdı. Saldırgan Muhammed Y. ise polis ekipleriyle birlikte ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



"BIÇAKLANAN ŞAHSIN ARKADAŞLARI SALDIRGANA SALDIRDI"

Sırtından Hakim T.'yi bıçaklayan Muhammed Y., ambulans beklediği sırada saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan şahsın akrabaları tarafından saldırıya uğrayan şahsı polis ekipleri güçlükle kurtardı. Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.