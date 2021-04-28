Haberler Aydın Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı

Marketteki kavga sokağa taştı: 1 kişi sırtından bıçaklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde markette başlayan tartışma sokağa taştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı tartıştığı adamın sırtına sapladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan bu kez yaraladığı adamın akrabaları tarafından darp edildi.

İHA 28.04.2021, 18:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 18:56