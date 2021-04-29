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Haberler Aydın Kazadan 4 ay sonra hayatını kaybetti

Kazadan 4 ay sonra hayatını kaybetti

’ın ilçesi’nde motosikletiyle karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç 4 aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Kazadan 4 ay sonra hayatını kaybetti
İHA

29.04.2021, 18:36

Kaza, 16 Aralık tarihinde saat 17.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Murat Sitesi önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Emine Y.yönetimindeki 09 K 0670 plakalı Chevrolet otomobil, Tütüncüler sitesi'nden garaj istikametine seyir halinde ilerlerken, yaya gerçidinden karşıya geçmek isteyen Sezgin Şahinoğlu yönetimindeki 09 BCP 89 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Şahinoğlu yaklaşık 10 metre sürüklenmişti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan Şahinoğlu, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Şahinoğlu, tedavisinin 4'üncü ayında yaşama tutunamadı. Sezgin Şahinoğlu evli ve bir çocuk babasıydı.
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