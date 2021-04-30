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Haberler Aydın Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek

Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek

Son dakika... 18 günlük tam kapanmanın ardından genelinde denetimler başlarken, kontroller karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edecek. Aydın Valiliği, "Denetimlerimiz karada olduğu gibi denizde de 7 gün 24 saat aralıksız devam edecek" açıklamasını yaptı.

Denetimler, karada olduğu gibi denizde de devam edecek
İHA

30.04.2021, 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 09:18

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denetim çalışmaları da koordineli bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sürecine giren Aydın'da da, kısıtlama sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karada olduğu gibi denizde de gerekli önlemler alındı. Tam kapanma süresince Aydın'ın önemli turizm merkezleri Kuşadası'nda 3 sahil güvenlik unsuru ile 23 personel, Didim'de ise 3 sahil güvenlik unsuru ile 23 personel kısıtlama süresince görev yapacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Denetimlerimiz karada olduğu gibi denizde de 7 gün 24 saat aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kısıtlamadan muaf olanlar dikkat! İzin belgeleri değişti

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