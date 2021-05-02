Bıçaklanan genç benzinliğe sığındı

AYDIN'IN Çine ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, önceki akşam 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasındaki kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan A.İ.O., kendi imkanlarıyla bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi. İlk müdahalesi benzin istasyonunda yapıldıktan sonra ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.İ.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI