Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel tatil köyü kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.

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