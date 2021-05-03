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Haberler Aydın Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel (tatil köyü) kiraya verilecek

Aydın/'de 5 yıldızlı otel () kiraya verilecek

, (TES-İŞ) ilçesinde bulunan, toplam 105.570 metrekare brüt alanlı ve Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı oteli () kiraya verecek.

Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel tatil köyü kiraya verilecek

03.05.2021, 09:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.

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