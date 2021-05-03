Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.
Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası, (TES-İŞ) Aydın ili Didim ilçesinde bulunan, toplam 105.570 metrekare brüt alanlı ve Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı oteli (tatil köyü) kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 11 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'te TES-İŞ tarafından kurulacak komisyon huzurunda çevrimiçi olarak kapalı zarf-açık artırma usulüyle yapılacak.
Aydın/Didim'de 5 yıldızlı otel (tatil köyü) kiraya verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.