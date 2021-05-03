“Tarımsal sanayi yatırımlarının önünü açacağız”

YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ

Başkan Kaplan şöyle devam etti: "Koçarlı'da verimli sulak arazilerimiz yoğunlukta olduğu için organize sanayi bölge kurulmasına imkan sağlayacak elverişli alan yok ancak biz Koçarlı Belediyesi olarak yerli ve yabancı yatırımcılarımıza kurumsal anlamda yardımcı olmaya da hazırız. Çevreye zarar vermeyen tesisler için yatırımcılarımıza destek oluruz. Bunun dışındaki yapılaşmayaysa asla müsaade etmeyeceğiz. Amacımız bu noktada öncelikli olarak ilçemizde soğuk hava deposu, kurutma tesisleri, incir işletmesi ve salça paketleme tesisleri gibi alanların oluşacağı bir imar düzenlemesini hayata geçirmektir."







"GÖNÜLLERE DOKUNMAYI ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

Profesyonel anlamda belediyeciliğin aynı zamanda insanların gelirlerini artıracak projelere imza atmakla olacağını kaydeden Başkan Kaplan, "15 yıllık CHP yönetiminden devraldığımız Koçarlı Belediyesi'ndehızlı bir şekilde Ankara'da projelerimize dönük ziyaret ve temaslara başladık ancak ilk yılımızın sonunda pandemi meydana geldi. Pandemi sürecinde de halkımıza ve esnafımıza gerekli desteği sağladık. Halkla iç içe ve sorunları birinci ağızdan dinleyerek, gönüllere dokunmayı ön planda tutuyoruz. Bizim tüm gayretimiz Koçarlı'nın makus talihini değiştirmek ve senelerdir ihmal edilen, yatırımlardan mahrum bırakılan Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in memleketinde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmektir. Belediye işi gönül işidir, hizmet yaparken evvela gönüllere dokunacaksınız. Her zaman dediğimiz gibi Koçarlımızın güzel insanlarına ne yapsak azdır. 2 yıllık süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



