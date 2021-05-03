Yeni Asır'ın 'Tek hayali yürümek' başlığıyla 19 Ağustos 2020'de yayınladığı haberinin ardından, Arslan'a protez takılması için gereken 200 bin lira toplandı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan paralarla protez bacağına kavuşan Ramazan Aslan, Yeni Asır'a ve hayırseverlere teşekkür etti.
SARILIP AĞLADIM
Protez bacağa kavuşunca eşine sarılıp ağladığını belirten Arslan, "İlk adımlarımı attığımda yanımda eşim vardı. O anlarda eşimle sıkı sıkı sarılıp mutluluk gözyaşı döktük. Çok şükür kendi işlerimi halledebiliyorum" diye konuştu.
KAZIM YÖRÜKCE
Yeni Asır sayesinde hayali gerçeklesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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