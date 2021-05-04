MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi" denildi.