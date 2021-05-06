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Haberler Aydın Didim’de aranması olan şahıs tutuklandı

’de aranması olan şahıs tutuklandı

'ın ilçesinde bir çok suçtan hakkında yakalama emri olan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Didim’de aranması olan şahıs tutuklandı
İHA

06.05.2021, 17:41

Edinilen bilgiye göre; Didim'de silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında yakalama emri olan ve çok sayıda kaydı bulunan Y.T Didim emniyetince yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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