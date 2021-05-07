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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'in (41) ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.