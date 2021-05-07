MHP’li Başkan İnal’ın tabelasını kurşunladılar

AYDIN Karacasu'da, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak için Karacasu-Tavas karayolu üzerine asılan tabelalar silahlı saldırıya uğradı. Tabelalarda özellikle MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal'ın fotoğrafının hedef alındığı gözlerden kaçmadı. Pompalı tüfekle yapılan saldırı üzerine Karacasu Belediyesi kamu zararı sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Tabelalara sıkılan kurşunları Karacasu'ya sıkılmış gibi gördüğünü belirten MHP'li Başkan Zeki İnal, "O tabelaları pidemizi, yaylamızı, derimizi, demirimizi, çömleğimizi tanıtmak için astık. Tanıtım amaçlı tabelalardan ne istediklerini bilmiyorum. Bu Karacasu'ya sıkılmış bir kurşundur. Kamu zararı oluştuğu için bu çirkin saldırıyı yapanların bulunması adına belediye olarak hukuki süreci başlattık" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE