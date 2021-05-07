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Haberler Aydın O mahallede doğal gaz kaçağı alarmı! Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı

O mahallede kaçağı alarmı! Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı

’nde yayılan kokusu ekipleri alarma geçirdi. Kaçak doğal gaz kokusu herkes tarafından duyuldu ancak kaçağı kimse bulmadı.

O mahallede doğal gaz kaçağı alarmı! Kokuyu herkes duydu, kaçağı kimse bulamadı

07.05.2021, 15:42

Aydı Efeler İlçe Merkezi Mimar Sinan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri 2389 sokak üzerinde yoğun bir doğal gaz kokusu yayıldığını fark edince araçtan inip kokuyu kontrol ettiler.

Bölgeye gelen diğer ekipler tarafından da aynı koku duyulması üzerine mahalle sakinleri uyarılıp kaçak ile ilgili tedbir almaları istendi.



Bu arada vatandaşlar ve polis ekipleri Enerya'yı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler dedektör ile bölgede tarama yapmasına rağmen kaçağı bulamadı. Enerya görevlilerinin kokunun logarlardan geldiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri sokak sakinlerini uyararak bölgeden ayrıldı.

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