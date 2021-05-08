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Haberler Aydın Aydın'da feci son! Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü

'da feci son! Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü

'ın ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen (43), boynu kırılıp öldü.

Aydın'da feci son! Köpeği kurtarayım derken, kuyuya düşüp öldü
DHA

08.05.2021, 15:06

Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.

Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla'nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla'nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.



Yapılan incelemenin ardından Yayla'nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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