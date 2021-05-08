“Oluklu kertenkeleyi yılan sanmayın”

AYDIN'DA sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen oluklu kententele, doğada görülmeye başladı. Uzmanlar, zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Oluklu kertenkeleler çekirge, salyangoz ve küçük böceklerle beslendikleri için çiftçilere de büyük yararları bulunuyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE