Belediye aracında uyuşturucu alemi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yakın isimlerden olan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım ve iki arkadaşı, kokain aleminde yakalandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi aracın içerisinde uyuşturucu kullandıktan sonra polis kontrolüne yakalanan Başkan yardımcısı Halil Yıldırım ve kadın arkadaşı "Biz satıcı değiliz içiciyiz" dedi.

Halil Yıldırım ve araçta bulunan Mine Ekitmen'in hastanede yapılan testlerinde, kanlarında uyuşturucu maddeye rastlanıldı.



ARAMADA ÇIKTI

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde yapılan polis kontrolünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait araç durduruldu.

Resmi araç içinde bulunan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi çalışanı Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel'in üzerinde polis arama yaptı.

Yapılan üst aramasında polis ekipleri Mine Ekitmen'nin üzerinden 0.07 gram kokain ile 0.08 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.





HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Söke Emniyeti, uyuşturucu ile yakaladıkları zanlıları Söke Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan testler sonrasında Halil Yıldırım ve kız arkadaşı Mine Ekitmen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlanırken Ali Mehmet Özel'in testi temiz çıktı.

Daha sonra Söke Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım ve beraberindeki 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.



İSTİFA YALANI

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Söke ilçesinden görevlendirdiği ve kendisine olan yakınlığıyla bilinen Halil Yıldırım'ın kokainle yakalanması kentte büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan'ın başkan yardımcılığını yapan Halil Yıldırım'ın daha önceden yönetimden istifa ettiği yönünde yaptığı açıklama ise kuşkuyla karşılandı. Başkan Özcan, yardımcısı Yıldırım'ın 5 Mart tarihinde partiden istifa ettiğini söyledi ancak istifasının olay gününe kadar hiçbir basın organında yer almaması soru işaretlerin neden oldu.



Murat Şenbaklavacı