Menderes Müzesi’ni Baskan Erdoğan açacak

AYDIN'IN yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olan merhum Adnan Menderes'in adına doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişinde, Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına yaptırılan 3 katlı müze açılışa hazır. Müze, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yıl dönümü öncesinde 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Erdoğan'ın, Aydın'ı ziyaret ederek müze ile birlikte Aydın'da tamamlanan projelerin toplu açılışını da gerçekleştireceği öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE