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Haberler Aydın Rus Profesör Zeylanov Aydın’da virüse yenildi

Rus Profesör Zeylanov Aydın’da virüse yenildi

Rus Profesör Zeylanov Aydın’da virüse yenildi

12.5.2021

AZERBAYCAN asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov (60), Aydın'da 15 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Zeynalov, 25 Nisan'da yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Zeynalov'un acı haberini Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal duyurdu. Büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan İnal, "Şu an ailesinden kardeşleri ve ablası ile irtibat halindeyiz. Cenazenin nerede toprağa vereceğimize birlikte karar vereceğiz" açılamasında bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKÇE

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