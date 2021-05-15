Kokainci CHP’li tazminatsız kovuluyor

Aydın'da kokain partisinden dönerken Büyükşehir Belediyesi'nin resmi aracında yakalanan CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım ile ilgili skandal sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Yıldırım'ın tazminatsız işten atılması için talimat verdiği öğrenilirken, Yıldırım'ın bu skandaldan önce istifa ettiği ve CHP ile alakası olmadığı iddiası da yalan çıktı. Halen CHP ile ilişkisi bulunan İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım için Pazartesi günü disiplin kurulu acil olarak toplanacak.



GECE YARISI OPERASYONU

Yaşanan kokain skandalı sonrası CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan bir açıklama yaparak, Yıldırım'ın 8 Mart 2021 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını söylemişti. Ancak ilçe başkanı Özcan'ın yalanı CHP Söke ilçe başkanlığı sitesinde Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafının çıkmasıyla ortaya çıktı. Yapılan haberler üzerine Yıldırım'ın ismi ve fotoğrafı CHP Söke İlçe Başkanlığı'nın internet sitesinden gece saatlerinde apar topar kaldırıldı.



ÇERÇİOĞLU'NUN TALİMATI

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta kokain ve esrarla yakalanmasının yankıları sürüyor. Sinirden küplere binen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kokain kullanan Yıldırım'ın tazminatsız olarak işten çıkarılması talimatını verdi. Yaklaşık 5 yıldan beri Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Söke ilçesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan Yıldırım'ın ilk olarak savunması alındı.

Yıldırım hakkında idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından da, disiplin kurulu tazminatsız olarak işten çıkışını verecek.





SÜREKLİ TEST YAPACAKLAR

SKANDAL olayda Aydın BŞB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçtan 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirilirken, CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alınmıştı. Şahıslardan CHP'li Halil Yıldırım ve Mine Ekitmen'in kanlarında kokain çıktı. İfadelerinde "satıcı değiliz içiciyiz" diyen ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, ileri zamanlarda kontrol amaçlı tekrar kullanıp kullanmadıklarının kontrolü amacıyla hastaneden belirli aralıklarla idrar ve kan testlerini istediği öğrenildi.

Mine Ekitmen

Hüseyin KILIÇ