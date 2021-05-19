Ölüme kıl payı! Araçtan çıkıp durduğu yeri görünce donup kaldılar

Kaza köşk ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Sarıçam Mahallesi'nden Başçayır istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 45 Z 5606 plakalı otomobil Menteşe Mahalelsi'ne geçince karşıdan gelen araç ile çarpışmamak manevra yaptı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atıp yol kenarına savruldu. Uçurumun kenarındaki bariyerde asılı kalan otomobildeki gençler kazayı burunları bile kanamadan atlatırken gençler şansızlıkla şansı bir arada yaşadı.

Uçurumun kenarındaki bariyerde ters dönmüş vaziyette askıda kalan otomobil, sürücü ve yolcular tahliye edildikten sonra kaza yerinden çekildi.