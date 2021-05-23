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Haberler Aydın Baba-kız 10 gün arayla virüs kurbanı oldu

Baba-kız 10 gün arayla virüs kurbanı oldu

Baba-kız 10 gün arayla virüs kurbanı oldu

23.5.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde yaşayan Kazım Güler (80) ve kızı Fatma Akçay (51), korona virüs nedeniyle 10 gün arayla hayatını kaybetti. Çine'ye bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Kazım Güler korona virüse yakalandı.

ÇİNE Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güler, 10 gün önce yaşamını yitirdi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Akçay'ın da yapılan testinin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Akçay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Akçay, dün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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