BioNTech aşısında pilot il Aydın oldu

HAZİRAN ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması beklenirken aşının uygulamasıyla ilgili planlamalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleriyle ilgili de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Bakanlık, aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için pilot il olarak Aydın'ı seçti. "Bakanlık, bu aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için Aydın'ı pilot il olarak seçti" diyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini söyledi.

■ İHSAN KARATAŞ