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Haberler Aydın Didim'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'ın ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fişek metamfetamin, bonzai, 3 kilo esrar ile yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ruhsatsız silah ve ecstasy hap ele geçirildi.

Didim'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
DHA

26.05.2021, 17:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 17:46

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, sabah saatlerinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 fişek halinde 3.99 gram metamfetamin, 1 fişek 0.68 gram bonzai, 3 kilo 7 gram esrar, 3 esrar öğütme aparatı, 30-40 santim boyutlarında 5 kök Hint keneviri ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ruhsatsız 1 otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 12 kartuş, 1 ecstasy hap ele geçirildi.

S.E., A.S. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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