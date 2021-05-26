Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, sabah saatlerinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 fişek halinde 3.99 gram metamfetamin, 1 fişek 0.68 gram bonzai, 3 kilo 7 gram esrar, 3 esrar öğütme aparatı, 30-40 santim boyutlarında 5 kök Hint keneviri ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ruhsatsız 1 otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 12 kartuş, 1 ecstasy hap ele geçirildi.
S.E., A.S. ve Ş.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Didim'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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