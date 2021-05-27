İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ilçede şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 249 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 15 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.