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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

'ın , ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
AA

27.05.2021, 19:54

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ilçede şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 249 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 15 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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