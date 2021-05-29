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Haberler Aydın Söke'de drone destekli denetim

'de drone destekli denetim

’ın ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler affedilmedi.

Söke'de drone destekli denetim
İHA

29.05.2021, 17:29

İlçenin Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağında, Muradiye Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Bağarası kavşağında drone destekli yapılan denetimlerde; kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen sürücülere geçit verilmedi.

Denetimlerde direksiyon başında cep telefonu kullanan 7, kırmızı ışık ihlali yapan 39, emniyet kemeri takmayan 47, Karayolunu kirleten 2, trafik işaret ve levhalarına uymayan 40 sürücü olmak üzere toplamda 135 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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