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Haberler Aydın Aydın'da fotokapana takılan ilginç görüntü! Kimse ne yaptığını anlamadı

'da fotokapana takılan ilginç görüntü! Kimse ne yaptığını anlamadı

’da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Kadının taş atması tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'da fotokapana takılan ilginç görüntü! Kimse ne yaptığını anlamadı

31.05.2021, 12:12

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.



Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevki'indeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı. Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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