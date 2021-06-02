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Haberler Aydın Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

'ın ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

02.06.2021, 08:49

Doğan Sukuti'nin kullandığı 68 AL 065 plakalı otomobil ile Mustafa Yıldız idaresindeki 09 UR 984 plakalı traktör, Aydın-İzmir kara yolu Yalkıdere köprüsünde çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle ile otomobildeki Fatma Coşkun yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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