Yörük Ali Efe’nin kızından acı haber

MİLLİ mücadele kahramanlarından Aydınlı Yörük Ali Efe'nin 83 yaşındaki kızı Meral Yörük Demirhisar yaşamını yitirdi. İzmir Kemaraltı esnaflarından Tayfun Demirhisar ile evli olan iki çocuk annesi Meral Yörük Demirhisar, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İzmir'deki özel hastanede 30 Mayıs'ta vefat etti.

Yörük Ali Efe'nin 9 çocuğundan hayattaki iki kızından biri olan Meral Yörük Demirhisar'ın cenazesi İzmir Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE