Bombacı Osman Çine’yi susuz bıraktı

24. Dönem CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın'ın meyve bahçelerinde dolu yağışını engellemek amacıyla başvurduğu yöntem çiftçiyi isyan ettirdi. Aydın'ın gökyüzüne attırdığı dolu bombalarının bulutları dağıttığını ve bu nedenle mahalleye bir yıldır tek damla yağmur yağmadığını savunan Gökyaka mahallesi sakinleri, Çine Kaymakamlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Gökyaka Muhtarı Güner Sevim, "Osman Aydın, para kazanmak için tüm köyü yağmursuz bıraktı. Yağmur yağmadığı için 50 yıldır akan deremiz bile kurudu. Bizi susuz bırakan Aydın'dan şikayetçiyiz" dedi.



TEK DAMLA YAĞMUR YOK

Çine ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'ne 1 yıldır tek bir yağmur damlası düşmedi. Yağmur yağmaması nedeniyle mahsulleri kuruyan çiftçiler, yağmurun yağmamasına Çine Belediyesi eski Başkanı ve 24. Dönem Aydın Milletvekili Osman Aydın'ın neden olduğunu savundu. Gökyakalılar, gökyüzünün bulutlanmaya başladığı zamanlarda Aydın'a ait meyve bahçelerinden gökyüzüne atılan dolu bombalarını cep telefonu ile kayıt altına aldı. Atılan dolu bombalarının gökyüzündeki bulutları dağıttığını ve bu yüzden köylerine yağmur yağmadığını ileri süren köylüler, Çine Kaymakamlığı'na başvurarak konunun araştırılmasını talep etti. Gökyakalıların sorunu ilettiği AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da, konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca incelendiğini söyledi.





TABİATIN DENGESİNİ BOZDU

Mahalle Muhtarı Güner Sevim, yağmur yağmadığı için köylerinde kuraklık yaşandığını belirterek, "Bir yıldır buraya yağmur yağmıyor. Şimdiye kadar böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Yağmur yağacağı esnada Aydın'a ait meyve bahçelerinden bomba sesi duyuyoruz. Yağmur yağmamasının bu bombalardan kaynaklandığını sanıyoruz. Çiftçi perişan. 50 yıldır akan deremiz bile kurudu. Eğer bu bomba nedeniyle yağmur yağmıyorsa buna acilen önlem alınması gerekiyor. Bu konuda devlet yetkililerinden çalışma bekliyoruz" dedi. Gökyaka, Saraçlar, Yörükler, Doğanyurt, Esentepe ve Çöğürlük Mahallelerine bir yıldır yağmur yağmadığını belirten Sevim, "Bir kişi para kazanacak diye bütün çiftçi kuraklığa mahkum edilemez. Böyle giderse tabiatın dengesi bozulacak. Devletin bu duruma bir an önce el atması lazım. Bizi susuz bırakan Osman Aydın'dan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Eski vekil Aydın'ın meyve bahçelerini doludan korumak için ses bombası patlatması tepki çekti.

Ahmet Ökdem



KONUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

TARIM ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Osman Aydın'ın erkenci kayısı yetiştirdiğini ve bu ürünün doludan çabuk etkilendiğini dile getiren Ökdem, "Nemli ve bulutlu havalarda Osman Aydın'ın bahçelerinin olduğu yerden gökyüzüne fişeğe benzer bir şeylerin gökyüzüne atıldığı yönünde şikayetler aldık. Bununla ilgili incelemeyi başlattık. İlimizdeki meyve bahçelerinde dolu ve yağmura karşı file uygulaması yapılıyor. Şimdiye kadar dolu bombası hiç kullanılmadı" ifadelerini kullandı.

Gökkaya sakinleri, eski vekil Aydın hakkında kaymakamlığa şikayet dilekçesi verdi.

Güner Sevim



METEOROLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ: BİLİMSEL VERİ YOK

KONUYLA ilgili Yeni Asır'ın görüştüğü meteoroloji yetkilileri ise dolu bombasının yağmur yağmasına engel olduğuna dair bilimsel bir veri olmadığını söyledi. Yetkililer, "Bu tür uygulamalar yağmurun yağmasını engelliyor ya da engellemiyor diyemeyiz. Bu uygulamalar Sakarya ve Manisa'da kullanılmıştı ancak pahalı bir yöntem olduğu için vazgeçilmişti. Şikayetlerle ilgili araştırma yapıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kazım YÖRÜKCE