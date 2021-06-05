  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 4 yavru köpek yanmaktan kurtarıldı

4 yavru köpek yanmaktan kurtarıldı

4 yavru köpek yanmaktan kurtarıldı

5.6.2021

Aydın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi Taş Köprü Mevkii'ndeki buğday ekili tarla, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Atça Çiftçi Malları Koruması Bekçi Başı Ufuk Çekici ile Bekçi Tahir Sarıbaş alevlere müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. Yangının ortasında 4 yavru köpek gören bekçiler, yavruları da alarak alevlerden uzaklaştı. Polis tarlayı kundaklayanları yakalamak için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 yavru köpek yanmaktan kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.