4 yavru köpek yanmaktan kurtarıldı

Aydın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi Taş Köprü Mevkii'ndeki buğday ekili tarla, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Atça Çiftçi Malları Koruması Bekçi Başı Ufuk Çekici ile Bekçi Tahir Sarıbaş alevlere müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. Yangının ortasında 4 yavru köpek gören bekçiler, yavruları da alarak alevlerden uzaklaştı. Polis tarlayı kundaklayanları yakalamak için çalışma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE