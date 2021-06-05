Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı zehir tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 249,12 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 0,47 gram bonzai, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’da zehir taciri 6 kişi hapsi boyladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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