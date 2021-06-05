  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da zehir taciri 6 kişi hapsi boyladı

’da zehir taciri 6 kişi hapsi boyladı

Aydın’da zehir taciri 6 kişi hapsi boyladı

5.6.2021

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı zehir tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 249,12 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 0,47 gram bonzai, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da zehir taciri 6 kişi hapsi boyladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.