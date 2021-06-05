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Bombacı Osman kendini savundu

Aydın Çineli çiftçilerin meyve bahçelerini doludan korumak için kullandığı ses bombalarının kuraklığa neden olduğu gerekçesiyle kaymakama şikayet ettiği eski milletvekili , Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı iddialara yanıt verdi.

Bombacı Osman kendini savundu

5.6.2021

'RAPORLA İSPATLASINLAR'
KULLANDIĞI makinanın bulutları dağıtma kabiliyetinin olmadığını, yalnızca doluyu yağmura çevirdiğini belirten Osman Aydın, "Yağmur yağmasını engellediğimizi raporla ispatlasınlar, bu makineyi söküp atayım. Asıl yağmuru yağdıran biziz" dedi. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ise "Bize yapılmış bir şikayet var, gereğini yapacağız" diyerek inceleme başlatıldığını ifade etti.


BAHÇESİNİ BASINA AÇTI
Çine Belediye Eski Başkanı ve CHP Eski Aydın Milletvekili Osman Aydın, Gökyaka ve Saraçlar Mahallesi sınırlarında bulunan meyve bahçesinde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.

KAZIM YÖRÜKCE

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