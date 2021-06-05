Bombacı Osman kendini savundu

'RAPORLA İSPATLASINLAR'

KULLANDIĞI makinanın bulutları dağıtma kabiliyetinin olmadığını, yalnızca doluyu yağmura çevirdiğini belirten Osman Aydın, "Yağmur yağmasını engellediğimizi raporla ispatlasınlar, bu makineyi söküp atayım. Asıl yağmuru yağdıran biziz" dedi. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ise "Bize yapılmış bir şikayet var, gereğini yapacağız" diyerek inceleme başlatıldığını ifade etti.



BAHÇESİNİ BASINA AÇTI

Çine Belediye Eski Başkanı ve CHP Eski Aydın Milletvekili Osman Aydın, Gökyaka ve Saraçlar Mahallesi sınırlarında bulunan meyve bahçesinde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.

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