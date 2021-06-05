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Haberler Aydın Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi günü

Dünyaca ünlü 'nda kısıtlamasız ilk cumartesi günü

'ın ilçesindeki dünyaca ünlü 'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk gözlendi.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi günü
AA

05.06.2021, 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021, 17:59

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, ilçede deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti.

Didimliler ve çevre ilçelerden gelenler, öğle saatlerinden itibaren plajda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bazı tatilciler su sporlarıyla eğlenirken bazıları da plajda çocuklarıyla oynadı.

Plajdaki hareketlilik işletmecileri de sevindirdi.

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