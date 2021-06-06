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Haberler Aydın Kayıp olarak aranan gencin kafasına sıkmışlar!

Kayıp olarak aranan gencin kafasına sıkmışlar!

Kayıp olarak aranan gencin kafasına sıkmışlar!

6.6.2021

AYDIN'DA ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emre Yurtseven (25) kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Camisi'nde meydana geldi. Caminin bahçesinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede isminin Emre Yurtseven olduğu öğrenilen gencin, başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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