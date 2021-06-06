Kayıp olarak aranan gencin kafasına sıkmışlar!

AYDIN'DA ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emre Yurtseven (25) kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Camisi'nde meydana geldi. Caminin bahçesinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede isminin Emre Yurtseven olduğu öğrenilen gencin, başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE