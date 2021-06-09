"Anneme şiddet uyguluyordu"

Aydın Efeler'e bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Yiğit Kaan Vural, tartıştığı babası Barış Vural'ı (45) tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Barış Vural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba katili olan Yiğit Kaan Vural ise olaydan sonra tutuklandı. Vural hakkında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan Aydın 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

'YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM'

Duruşmaya Yiğit Kaan Vural, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yiğit Kaan Vural'ın annesi Esma Vural ve kardeşi Ahmet Vural ile ailenin avukatı hazır bulundu. İlk duruşmada savunmasını yapan sanık Yiğit Kaan Vural, babasını yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

Olay günü babasının annesine şiddet uyguladığını ve bu yüzden babasını korkutmak istediğini belirten sanık, "Anneme daha önce birçok kez olduğu gibi o gün de şiddet uyguluyordu. Ben babamın silahını alarak kendisini korkutmak istedim. Hedef almadım. İlk atışı korkutmak amaçlı, hedef almadan yaptım. Daha sonra üstüme geldi. O anda yaşanan kargaşa sırasında silah tekrar ateş aldı ve babama isabet etti" dedi. Sanığın ve tanıkların ilk savunmalarının ardından, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bazı ara kararlar alan mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE DOĞRULADI

SANIĞIN annesi Esma Vural da hayatını kaybeden eşi Barış Vural'dan sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Oğlunun cinayet işleyecek biri olmadığını dile getiren anne, "Oğlum o gün sadece beni korumak istedi. Beni korumaya çalışırken babasını öldürdü" diye konuştu. Esma Vural'ın diğer oğlu 15 yaşındaki Ahmet Vural da babasının annesine şiddet uyguladığı anlara hem ağabeyinin hem de kendisinin defalarca tanıklık ettiğini belirtti.

KAZIM YÖRÜKÇE