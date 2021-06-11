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Haberler Aydın Didim tecavüz davası yeniden görülecek

Didim tecavüz davası yeniden görülecek

Didim tecavüz davası yeniden görülecek

11.6.2021

AYDIN'DA kendisine iş istemeye gelen S.T'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırıldı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edildi.

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