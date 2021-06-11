Oğlum olmadan asla!

Aydın'da gördüğü şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu babasının attığı iftirayla 5 yaşındaki çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ettiğini söyleyen Esma Bozkurt, bir süredir göremediği çocuğunu geri almak istiyor. Oğlunun yetiştirme yurdunda psikolojisinin bozulduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Artık oğluma kavuşmak istiyorum" dedi.

AİLESİNİN YANINA GİTTİ

İzmir Bornova'da yaşayan Serdal Ö. ile eşi Esma, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çocuğun velayetini annesine verdi. Esma Bozkurt, 5 yaşındaki oğlu H.B.Ö. ile birlikte Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. İddiaya göre Esma Bozkurt, babasının sözlü tacizleriyle birlikte şiddetine maruz kaldı.

'İFTİRA ATTILAR'

Küçük oğlunun önünde gördüğü şiddete dayanamayan Bozkurt, karakola giderek babası Hüseyin A'dan şikayetçi oldu. Karakola ifade veren Hüseyin A. ardından eski damadı Serdal Ö.'yü telefonla arayıp kızının torununu boğazına bıçak dayayıp zorla kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine Serdal Ö., eski eşi hakkında oğluna kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali gerekçesiyle Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DAVALARI KAZANDI

Bunun üzerine 5 yaşındaki H.B.Ö. 8 ay önce annesinden alınarak yetiştirme yurduna verildi. İtiraz davası açmasının ardından anne Esma Bozkurt, şiddetin olmadığını ispatlayıp çocuğun velayetini tekrar kazandı. Mahkemenin kesin kararının çıkması sürecinde çocuğun yuvada kalmasına tepki gösteren anne, çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Çocuğunu yetiştirme yurdundan almak için hukuk mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Bozkurt, "Benim uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğum iftiralarında bulunup oğlumu benden koparmaya çalıştılar. Ama mahkeme sürecinde ben hepsinden haklı çıktım. Eski eşimin açtığı velayet değiştirme davası reddedildi. Dava süreci devam ediyor. Artık çocuğum bir an önce gelsin" dedi.



'ARTIK ONA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

BABASININ oğluna bakmayacağından emin olduğunu söyleyen Esma Bozkurt, "Çünkü kendisi 4'üncü evliliği yapmış. Birçok icra davası var. Nafakalarını bile ödemiyor. Peşimi bıraksın diye ben nafaka istemedim. 16 bin lira borcu üzerime aldım. Eski eşim arabadan pay istedi. Davayı geri çekecekse arabayı da veririm. Yeter ki oğlum yanıma gelsin. Bu süreçte oğlumun psikolojisi de olumsuz etkilendi. Artık oğluma kavuşmayı bekliyorum, bir anne olarak yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.