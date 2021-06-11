Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak hint keneviri yetiştiriciliği yapanlara yönelik çalışmada sulama kanalında yetiştirilen 110 kök hint keneviri ele geçirildi. İmha edilmek üzere toplanan hint kenevirini yetiştirenlerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Sulama kanalında hint keneviri operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.