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Haberler Aydın Belediyeye yine icra memurları geldi

Belediyeye yine icra memurları geldi

'da, göreve geldiği günden bu yana skandallarla gündemden hiç düşmeyen İP'li Belediye Başkanı , borç batağında olduğu için kapısından icra memurları eksik olmuyor.

Belediyeye yine icra memurları geldi

12.6.2021

Bu kez de işten çıkarılan 2 işçinin tazminatlarından doğan alacakları için belediyeye gelen icra memurları, 4 hafif ticari araca, başkanın makam otomobiline, 3 binek otomobile, makam koltuğuna ve makam odasındaki tüm eşyalara da haciz işlemi yaptı. Başkan Kaya, belediyeye ait bir taşınmazın satışından oluşturacakları kaynakla 57 bin liralık borcu ödeyeceği teminatında bulunarak haciz işlemini durdurdu. Belediyeyi 32 milyon borçla devralan İP'li Başkan Kaya'nın, görev yaptığı 27 ayda borcu 61 milyona çıkarması ilçede tepkilere neden oldu.



'İŞÇİLERİN ALACAĞI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE'
Belediyede işten çıkarılanların avukatı olan Halil İbrahim Elgit, çok sayıdaki müvekkilinin belediyeden alacağı kıdem tazminatının 1 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Avukat Elgit, "Belediyede işten çıkarıldıktan sonra bu kişilerin de borçları nedeniyle evlerine icralar geldi. Başkan Kaya, kendini mağdur gibi gösteriyor ama asıl mağdur olan işçiler. Bu insanların bazıları şu an evlerine ekmek götüremiyor. Yasal haklarını aramak elbette en doğal hakları" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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