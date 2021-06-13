Babasına bıçakla saldırdı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı oğlu Furkan A. (22) tarafından bıçaklanan Doğan A. (45), ağır yaralandı. Babasını bıçaklayan Furkan A. ise tutuklandı. Olay, Muğla Bulvarı'nda meydana geldi. Baba Doğan A. ile oğlu Furkan A. evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan A, yanında taşıdığı bıçağı babasını karnına sapladı. Baba Doğan A. kanlar içerisinde yere yığılırken Furkan A. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğan A. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Doğan A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Furkan A.'nın ifadesinde babasının annesini aldattığını ve uyuşturucu sattığını, bu konularda uyarmasına rağmen kendisini dinlemediği için babasıyla tartıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE