Mastaura ilk ziyaretçileri ile buluştu

Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde Bozyurt ve Eycelli Mahalleri arasında uzanan dar bir vadi içinde yer alan Mastaura Antik kenti ilk ziyaretçileri ile buluştu. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden, büyük kısmı bulundukları yerlerdeki üniversitelerde tarih, arkeoloji bölümlerinde öğretim görevlisi ve profesörlerden oluşan 20 kişilik akademisyen Mastaura Antik Kentini ziyaret etti.





Nazilli'ye gelen kafileyi Mastaura Antik Kent alanında, ekibi ile hoş geldin karşılaması yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, misafirleri ile tek tek selamlaştı. Antik kent bulguları ile colezium alanının gezilmesinden önce, misafirlere Nazilli'nin doğal ürünlerinden oluşan ikramlar sunulurken Nazilli Belediyesi Halk Dansları topluluğu tarafından zeybek gösterisi sunumu yapıldı.





Gösteri ve ikramların ardından, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Akedemisyen kafileye bölge ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sürecin başından bu yana ilk kez kalabalık bir gurup tarafından Mastauranın ziyaret edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Akkurnaz; "İlk defa tur şirketlerinin Mastaura Antik Kentine ilgi duyduğunu gördük ve bu bizim için çok önemli bir başlangıç oldu. Yabancı turistlerden oluşan 20 kişilik kafilemizi bugün Mastaura'yı gezdirdik. Mastaura'yı anlattığımız zaman keşiflerimizi anlattık. Çok ilgi gösterdiler, çok heyecanla dinlediler, çok mutlu olduklarını böyle bir yeri gördükleri için memnuniyetlerini belirttiler" diye konuştu.





Tarihi bir an yaşadıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli açısından çok büyük bir önem arz eden Mastaura Antik Kentini görmek için ilk kez kalabalık bir gurubun gelmesinden dolayı büyük mutluluk ve heyecan yaşadıklarını belirtti. Kafilenin Nazilli'ye gelmesini sağlayan Sedat Akkurnaz ile tur şirketi yetkililerine kendisi ve kenti adına teşekkür eden Özcan; " Yaklaşık 20 kişilik Amerika'nın farklı eyaletlerinden gelen akademik personeli ağırladık. Sedat Hocamızla irtibat kurmuşlar, hocamız bize ilettiğinde biz de büyük bir mutlulukla ev sahipliğini kabul ettik. Çok kısa bir sürede hazırlandık mesai arkadaşlarımıza da Sedat hocama da çok teşekkür ediyorum. Sürecin başından itibaren bizlere destek veren Valimize, Büyük Şehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, İl Kültür Müdürümüze, Müze Müdürümüze, Üniversite Rektörümüze, Bakanımıza bize bu imkanı sağladıkları, Nazillimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için vermiş oldukları izinden ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yürümeye başladığımız bu güzel yolda çok kısa sürede, güzel bir grubu iyi bir şekilde ağırladık. Nazillimizin tanıtımına, turizmine, ticaret hayatına ciddi katkı sağlayacak bu hareketliliğin başlamış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah devamı da gelecektir. Bizler de daha güçlü bir şekilde alınacak izinlerle, yürütülecek faaliyetler ile birlikte bölgenin tanıtımına daha uygun hale getirilmesi için daha çok çalışacağız ve burayı güzelleştirip geliştirmeye devam edeceğiz. Mastaura'nın gün yüzüne çıkmasında emeği olan, bugün burada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamamızı sağlayan personelimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün Nazilli için tarihi günlerden birisi. Bu süreci iyi yönetebilirsek iyi devam ettirebilirsek Nazillimiz farklı bir yönde hareketlenecektir. Biz attığımız bu adımlar ile artık daha emin ve daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz ve İnşallah Nazillimiz hak ettiği yerlere en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullandı.



Mastaura Antik Kentinin gezilmesinden sonra Kafileye Nazilli Belediyesi ne bağlı Hangar Kafe Restorantta bölgemize özgü yemekler sunuldu. Karşılamadan, uğurlamaya kadar ilk kez böyle bir organizasyon yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akedemisyen kafile Nazilli ve Mastaurayı gidecekleri her yerde atlatacaklarını belirtti. Başkan Özcan Mastaurayı ziyarete gelen ilk yabancı turist kafilesini uğurlarken ADÜ ve Nazilli Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri" isimli kitap ile Nazilli'ye özgü ürünlerden hazırlanmış hediyelerini takdim etti.