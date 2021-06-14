Defineci arkadaşların ‘hazin’ sonu

Aydın'ın Söke ilçesine define aramak için gelen yedi arkadaştan ikisi, kazdıkları kuyudan çıkan metan gazından zehirlenerek öldü. Ali Uludağ (24) ile Erdinç Yaver'in (40) cansız bedenleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından kuyudan çıkartılırken, 5 defineci jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, dün 13.30 sıralarında Söke'deki kırsal Serçin Mahallesi Bafa Gölü yakınların Kale Kırlığı'nda bulunan sit alanında meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşadıkları Milas İlçesi Pınarcık mahallesinden yola çıkan 7 arkadaş, kazı bölgesine geldi. Definecilerden Ali Uludağ ve Erdinç Yaver, önceden kazdıkları 10 metrelik kuyuya indi. Aradan bir saat geçmesine rağmen kuyuya giren arkadaşlarından haber alamayan diğer defineciler, girdikleri kuyuda Uludağ ve Yaver'in cesetleriyle karşılaştılar.

KENDİLERİ ÇIKARTAMADI

Ölen arkadaşlarını kendi imkanlarıyla çıkaramayan defineciler, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyuya oksijen tüpleri ile giren AFAD ve UMKE ekipleri önce Ali Uludağ'ın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından da Erdinç Yaver'in cansız bedenine ulaştı.



AYLARCA UĞRAŞMIŞLAR

DEFİNE aradıkları arkadaşlarının kuyudan cesetlerini çıkartılmasını gören suç ortakları göz yaşlarına hakim olmadı. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan Kerem Ünlü (32), Mehmet Çoban (45), Necdet Bekler (77), Bedrettin Hakan (47) ve Mehmet Tüylü (51) gözaltına aldı. Definecilerin ilk ifadelerinde ,aylardır bu alanda kazı çalışması yaptıkları söyledikleri öğrenildi.

İhsan KARATAŞ