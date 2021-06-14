Koronavirüs ile talep arttı! Aydın'da köylü kadınlar üretiyor

Aydın Germencik İlçesi'ne bağlı kırsal Çarıklar Mahallesi'nde köylüleri kekik suyu telaşı sardı. İmece usulü ile kekik suyu çıkaran köylüler, atadan kalma yöntemlerle çıkardıkları kekik suyu sayesinde hem virüsten korunduklarını hem de daha sağlıklı yaşadıklarını belirttiler. Köyün sakinlerinden aynı zamanda Germencik Yörükler Derneği Başkanı olan Ruhi Doğan, Yörüklerin en önemli geleneklerinden birinin de kekik suyu kullanımı olduğunu belirterek bu yöntemin asırlardır atadan kalma usullerle devam ettiğini söyledi.





Çarıklar köyü sakinlerinden Kadriye Bulut ve Saime Doğan önderliğinde bir araya gelen kadınlar dağlarda kendiliğinden doğal ortamında yetişen kekikleri toplayıp suyunu çıkarıyor. Oldukça değerli olan kekik suyunu çıkarmanın da ciddi meşakkati olduğunu belirten Saime Doğan, "Her yıl Haziran ayı geldiğinde kekikleri dağlardan toplayıp getiririz. Bu kekikleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayacak şekilde bastırdığımız kazan içerisinde kaynatıyoruz. Ve damıtma yöntemi ile oluşan suyunu saklayıp şifa niyetine tüketiyoruz" dedi.



Kekik suyunun hazımsızlıktan karın ağrısına, bulaşıcı hastalıktan virüs salgınına saymakla bitmeyecek kadar faydasının bulunduğunu belirten Kadriye Bulut ise Korona virüs salgını ile birlikte eski değerlerin yeniden kıymetlendiğini belirterek süreç kapsamında talep üzerinde pek çok kişiye kekik suyu verdiklerini söyledi. Sadece para kazanmak amacıyla değil aynı zamanda insanlara faydalı olmak amacıyla da kekik suyu çıkardıklarını belirten Bulut, doktor tavsiyesi ile bile kekik suyu tüketenlerin odluğunu belirtti.





Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik suyunun mikrop öldürücü özelliğiyle, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinde hem bağışıklık sitemin güçlendirmek hem de hijyen sağlamak amacıyla da kullanıldığını belirten köy sakinlerinden Salih Bulut, kekik suyunu geleneksel olarak tükettiklerini söyledi.



Kekik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında, öksürük, astım bronşit gibi, hastalıkları giderdiği ve nefes açıcı özelliği olduğu belirtildi. İnsanı rahatlan bir özelliğe sahip olan kekik suyunun aynı zamanda hazmı kolaylaştırdığı, eklem ağrılarına iyi geldiği, diş eti hastalıklarının iyileşmesinde etkili olduğu hatta ağız kokusunu bile giderdiği kaydedildi.